В Украине 60-80% детей с проблемами зрения - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На сегодня примерно 60-80% детей в Украине имеют проблемы со зрением. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергей Рыков, передает УНН.
"Ежегодно в стране увеличивается количество детей, которые плохо видят, на 230-250 тысяч детей. Каждый год мы добавляем. У нас детей, которые плохо видят, практически 60-80%", - сообщил С.Рыков.
Напомним, в январе в Украине впервые начали печать игрушек для незрячих детей.