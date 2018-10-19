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Медик посоветовал, как сохранить зрение при постоянной работе за компьютером

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Чтобы сохранить зрение при постоянной работе с компьютером, необходимо скорректировать цвет экрана, шрифт, а также обратить внимание на освещение в помещении. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.

"Одно из правил пользования компьютером или гаджетом - цвет экрана должен быть серым, зеленым или белым - только не голубым, потому что голубой цвет имеет токсическое действие на сетчатку и глаз быстро устает. Четкость, высота, плотность букв - это все прописано в рекомендациях к гаджету. Не надо сразу мультики включать, надо решить главный вопрос в отношении зрения", - отметил он.

По его словам, также следует отдать предпочтение теплому свету в жилой комнате или рабочем кабинете, поскольку холодный свет так же приводит к перенапряжению глаз.

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При этом он добавил, что соотношение рабочего времени к отдыху должен составлять 3 к 1. Причем отдых предполагает расслабление глаз - прогулки на улице, занятия спортом, взгляд через стекло вдаль - на расстояние более 5 м.

Кроме того, по словам С. Рыкова, для того, чтобы не пересох глаз, во время работы за компьютером следует моргать не менее 18 раз в минуту. В противном случае следует использовать один из препаратов так называемой "искусственной слезы", которая произведена на основе гиалуроновой кислоты. Сегодня таких препаратов в стране существует более 20. Такие препараты надо обязательно применять при ощущении песка в глазах. Это означает, что роговица глаза пересохла, а зрение напряженно. По совету американских ученых, закапывать "искусственную слезу" следует через каждые 2 часа для того, чтобы глаз не пересыхал.

Напомним, по словам президента Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергея Рыкова, на сегодня примерно 60-80% детей в Украине имеют недостатки зрения.

На развитие близорукости у детей влияют такие факторы, как врожденные пороки, недоношенность ребенка, инфекционные заболевания и т.п., компьютер лишь на 13 месте.

Украинские Национальные Новости

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