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Иран назвал нереалистичными предложения Европы на переговорах в Женеве

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Иран назвал нереалистичными предложения европейских стран на женевских переговорах по ядерной программе, что может усложнить достижение договоренностей. Тегеран проанализирует предложения и даст ответы на следующем раунде, дата которого еще не определена.

Иран назвал нереалистичными предложения Европы на переговорах в Женеве

Предложения, представленные европейскими странами во время переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе Тегерана, являются "нереалистичными" и могут усложнить достижение договоренности, передает Reuters со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

Речь идет о встрече министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, которые инициировали переговоры с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем.

Иранский высокопоставленный чиновник заявил, что обсуждения и предложения, сделанные европейцами в Женеве, "были нереалистичными. Настаивание на этих позициях не приблизит Иран и Европу к соглашению.

Он добавил, что Тегеран проанализирует предложения европейцев и предоставит ответы на следующем раунде переговоров. Дата новой встречи пока не определена.

Европейские дипломаты сообщили, что их целью было проверить готовность Ирана к новой ядерной сделке, даже несмотря на отсутствие признаков прекращения ударов Израиля. По их словам, рассматривается вариант параллельного переговорного трека без участия США, который предусматривал бы усиленный контроль, в частности за ракетной программой Ирана, в обмен на ограниченное право обогащения урана.

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Иранский чиновник исключил возможность обсуждения оборонного потенциала страны, в частности, ракетной программы, и в очередной раз подчеркнул, что требование о полном прекращении обогащения урана для Тегерана является неприемлемым.

Ранее, сегодня, Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. После он заявил, что Франция вместе с европейскими партнерами ускорит переговоры с Ираном. Макрон также требует, чтобы страна никогда не имела ядерного оружия и предоставила гарантии, что ее намерения – мирные.

Напомним

Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США, несмотря на удары Израиля. Они подчеркнули, что региональная эскалация опасна и Ирану не разрешено иметь ядерное оружие.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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