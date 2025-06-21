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В Ірані назвали нереалістичними пропозиції Європи на перемовинах у Женеві

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Іран назвав нереалістичними пропозиції країн Європи на женевських переговорах щодо ядерної програми, що може ускладнити досягнення домовленостей. Тегеран проаналізує пропозиції та надасть відповіді на наступному раунді, дата якого ще не визначена.

В Ірані назвали нереалістичними пропозиції Європи на перемовинах у Женеві

Пропозиції, які представили європейські країни під час переговорів з Іраном у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, є "нереалістичними" і можуть ускладнити досягнення домовленості, передає Reuters із посиланням на джерело, пише УНН.

Деталі

Йдеться про зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини які ініціювали перемовини з Іраном для запобігання подальшій ескалації між Іраном і Ізраїлем.

Іранський високопосадовець заявив, що обговорення та пропозиції, зроблені європейцями в Женеві, "були нереалістичними. Наполягання на цих позиціях не наблизить Іран і Європу до угоди.

Він додав, що Тегеран проаналізує пропозиції європейців і надасть відповіді на наступному раунді переговорів. Дата нової зустрічі наразі не визначена.

Європейські дипломати повідомили, що їхньою метою було перевірити готовність Ірану до нової ядерної угоди, навіть попри відсутність ознак припинення ударів Ізраїлю. За їх словами, розглядається варіант паралельного переговорного треку без участі США, який передбачав би посилений контроль, зокрема за ракетною програмою Ірану, в обмін на обмежене право збагачення урану.

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Іранський посадовець виключив можливість обговорення оборонного потенціалу країни, зокрема, ракетної програми, і вкотре наголосив, що вимога про повне припинення збагачення урану для Тегерана є неприйнятною.

Раніше, сьогодні, Еммануель Макрон провів телефонну розмовуи з іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Опісля він заявив, що Франція разом із європейськими партнерами прискорить переговори з Іраном.Макрон також вимагає, аби країна ніколи не мала ядерної зброї та надала гарантії, що її наміри – мирні.

Нагадаємо

Європейські дипломати закликали Іран продовжити ядерні переговори зі США, попри удари Ізраїлю. Вони підкреслили, що регіональна ескалація є небезпечною і Ірану не дозволено мати ядерну зброю.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
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