Лікар спростував міф про значний вплив комп'ютера на розвиток короткозорості у дітей

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КИЇВ. 13 березня. УНН. На розвиток короткозорості у дітей впливають такі чинники, як вроджені вади, недоношеність дитини, інфекційні захворювання тощо, комп'ютер лише на 13 місці. Про це на прес-конференції повідомив президент Асоціації дитячих офтальмологів України Сергій Риков, передає кореспондент УНН.

"Коли кажуть, що комп'ютер всьому виною. Ми провели дослідження. Основною причиною, чому прогресує близорукість, є вроджені вади, недоношеність дитини, інфекційні захворювання в перші 3 роки після народження. Комп'ютер лише на 13 місці", - повідомив С.Риков.

Нагадаємо, в Україні рівень захворюваності на катаракту фактично залишився на рівні близько півмільйона осіб.

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