Врач опроверг миф о значительном влиянии компьютера на развитие близорукости у детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На развитие близорукости у детей влияют такие факторы, как врожденные пороки, недоношенность ребенка, инфекционные заболевания и т.п., компьютер лишь на 13 месте. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергей Рыков, передает корреспондент УНН.
"Когда говорят, что компьютер всему виной. Мы провели исследования. Основной причиной, почему прогрессирует близорукость, являются врожденные пороки, недоношенность ребенка, инфекционные заболевания в первые 3 года после рождения. Компьютер лишь на 13 месте", - сообщил С.Рыков.
Напомним, в Украине уровень заболеваемости катарактой фактически остался на уровне около полумиллиона человек.