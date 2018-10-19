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Офтальмолог назвав головні причини порушення зору у дітей

Офтальмолог назвав головні причини порушення зору у дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.

"Одна з основних причин (погіршення зору у дітей – ред.) – це зміни хребта. Тобто це сколіози, неправильна постава, неправильна посадка", - зазначив він.

За його словами, батьки мають дуже уважно ставитись до постави дитини і ретельно підбирати для неї робочий стіл. Так, за словами медика, висота парти має щороку змінюватись для дитини, яка активно росте. Підбирати висоту стола необхідно таким чином, щоб зігнута на 90 градусів у лікті рука вільно заходила на неї.

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Крім того, за словами С. Рикова, дуже велике значення має освітлення. За його словами, світло в приміщенні має бути теплим, а не холодним, оскільки блакитний колір призводить до напруження ока.

При цьому він додав, що гаджети і телевізори знаходяться на 12-13 місці серед причин погіршення зору, а тому не суттєві.

Головною ж причиною поганого зору у дітей, за словами офтальмолога, є недоношеність, а також спадковість і тяжкі інфекційні захворювання, перенесені дитиною протягом перших трьох років життя.

Нагадаємо, за словами президента Асоціації дитячих офтальмологів України Сергія Рикова, станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в Україні мають вади зору.

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