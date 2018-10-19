Офтальмолог назвал главные причины нарушения зрения у детей

"Одна из основных причин (ухудшение зрения у детей - ред.) - это изменения позвоночника. То есть это сколиозы, неправильная осанка, неправильная посадка", - отметил он.



По его словам, родители должны очень внимательно относиться к осанке ребенка и тщательно подбирать для него рабочий стол. Так, по словам медика, высота парты должна ежегодно меняться для ребенка, который активно растет. Подбирать высоту стола необходимо таким образом, чтобы согнутая на 90 градусов в локте рука свободно заходила на нее.



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Кроме того, по словам С. Рыкова, очень большое значение имеет освещение. По его словам, свет в помещении должен быть теплым, а не холодным, поскольку голубой цвет приводит к напряжению глаз.



При этом он добавил, что гаджеты и телевизоры находятся на 12-13 месте среди причин ухудшения зрения, а потому не существенные.



Главной же причиной плохого зрения у детей, по словам офтальмолога, является недоношенность, а также наследственность и тяжелые инфекционные заболевания, перенесенные ребенком в течение первых трех лет жизни.



Напомним, по словам президента Ассоциации детских офтальмологов Украины Сергея Рыкова, на сегодня примерно 60-80% детей в Украине имеют недостатки зрения.