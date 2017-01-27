Друк іграшок для незрячих дітей у Рівному розпочали вперше в Україні

За його словами, саме в Рівному на спеціальному 3D принтері розпочали друк ігор зі шрифтом Брайля, зокрема, кубиків, фонетичних табличок, годинників, українського алфавіту і розвиваючих картинок із тваринами.

“Плануємо два таких комплекти передати у кожен навчальний заклад, де навчаються діти із вадами зору. Ми старалися його зробити універсального дизайну, щоб могли вчитися дітки з нормальним зором і з порушеннями”, — зазначив П.Поліщук.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, одесити створили міні-копію Оперного театру для дітей із вадами зору.