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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Печать игрушек для незрячих детей в Ровно начали впервые в Украине

Киев • УНН

 • 11251 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 января. УНН. Тактильные книги и игры для детей с нарушениями зрения бесплатно получат все профильные учреждения Ровно. Об этом сообщил УНН руководитель ровенской организации слабовидящих Петр Полищук.

По его словам, именно в Ровно на специальном 3D принтере начали печать игр со шрифтом Брайля, в частности, кубиков, фонетических табличек, часов, украинского алфавита и развивающих картинок с животными.

"Планируем два таких комплекта передать в каждое учебное заведение, где обучаются дети с недостатками зрения. Мы старались его сделать универсального дизайна, чтобы могли учиться дети с нормальным зрением и с нарушениями", - отметил П.Полищук.

Напомним, как сообщал УНН, одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения.

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