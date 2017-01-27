Печать игрушек для незрячих детей в Ровно начали впервые в Украине

По его словам, именно в Ровно на специальном 3D принтере начали печать игр со шрифтом Брайля, в частности, кубиков, фонетических табличек, часов, украинского алфавита и развивающих картинок с животными.

"Планируем два таких комплекта передать в каждое учебное заведение, где обучаются дети с недостатками зрения. Мы старались его сделать универсального дизайна, чтобы могли учиться дети с нормальным зрением и с нарушениями", - отметил П.Полищук.

Напомним, как сообщал УНН, одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения.