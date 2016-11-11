Одесити створили міні-копію Оперного театру для дітей із вадами зору
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Учасники громадської організації “Платформа для реалізації соціальних проектів “Моє місто” за допомогою 3D-принтера створили мініатюрний Оперний театр і ще 11 об’єктів для дітей із порушенням зору. Про це йдеться на офіційному порталі ГО, передає кореспондент УНН.
У планах ГО було створити копії найвідоміших одеських пам’яток для дітей зі школи-інтернату. Пілотний проект зібрав 6 тис. 193 грн з необхідних 4 тис. На створення кожної моделі у середньому витрачали по одному місяцю.
В результаті було надруковано 12 архітектурних шедеврів, з яких найскладнішим виявився одеський Оперний театр. У списку є Воронцовська колонада, Тріумфальна арка, Саграда Фамілія, Ейфелева вежа, Велика Дзвіниця Києво-Печерської Лаври, Пізанська вежа, статуя Свободи і Христа-Спасителя.