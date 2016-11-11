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15 марта, 19:03 • 111519 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156042 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131248 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124251 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109181 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103728 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100268 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения

Одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения

Киев • УНН

 • 9037 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Участники общественной организации "Платформа для реализации социальных проектов "Мой город" с помощью 3D-принтера создали миниатюрный Оперный театр и еще 11 объектов для детей с нарушением зрения. Об этом говорится на официальном портале ОО, передает корреспондент УНН.

В планах ОО создать копии самых известных одесских достопримечательностей для детей из школы-интерната. Пилотный проект собрал 6 тыс. 193 грн из необходимых 4 тыс. На создание каждой модели в среднем тратили по одному месяцу.

В результате было напечатано 12 архитектурных шедевров, из которых самым сложным оказался одесский Оперный театр. В списке есть Воронцовская колоннада, Триумфальная арка, Саграда Фамилия, Эйфелева башня, Великая Колокольня Киево-Печерской Лавры, Пизанская башня, статуя Свободы и Христа Спасителя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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