Одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Участники общественной организации "Платформа для реализации социальных проектов "Мой город" с помощью 3D-принтера создали миниатюрный Оперный театр и еще 11 объектов для детей с нарушением зрения. Об этом говорится на официальном портале ОО, передает корреспондент УНН.
В планах ОО создать копии самых известных одесских достопримечательностей для детей из школы-интерната. Пилотный проект собрал 6 тыс. 193 грн из необходимых 4 тыс. На создание каждой модели в среднем тратили по одному месяцу.
В результате было напечатано 12 архитектурных шедевров, из которых самым сложным оказался одесский Оперный театр. В списке есть Воронцовская колоннада, Триумфальная арка, Саграда Фамилия, Эйфелева башня, Великая Колокольня Киево-Печерской Лавры, Пизанская башня, статуя Свободы и Христа Спасителя.