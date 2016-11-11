Одесситы создали мини-копию Оперного театра для детей с недостатками зрения

В планах ОО создать копии самых известных одесских достопримечательностей для детей из школы-интерната. Пилотный проект собрал 6 тыс. 193 грн из необходимых 4 тыс. На создание каждой модели в среднем тратили по одному месяцу.

В результате было напечатано 12 архитектурных шедевров, из которых самым сложным оказался одесский Оперный театр. В списке есть Воронцовская колоннада, Триумфальная арка, Саграда Фамилия, Эйфелева башня, Великая Колокольня Киево-Печерской Лавры, Пизанская башня, статуя Свободы и Христа Спасителя.