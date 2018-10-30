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Медики розповіли, як захистити від грипу дітей

Медики розповіли, як захистити від грипу дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Для надійної профілактики грипу дітей слід вакцинувати, слідкувати за їхньою гігієною, а також обмежувати контакти із хворими людьми. Про це повідомила доцент кафедрі дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Людмила Палатна в коментарі кореспонденту УНН.

"Наразі в Україні зареєстровані дві вакцини для профілактики грипу: "Ваксігрип" французької компанії "Санофі", а також "Джисі Флю" – корейського виробника. Ці вакцини мають антигени проти актуальних штамів вірусу грипу, які в сезоні 2018-2019 років будуть циркулювати в Україні. Це вірус грипу А Мічиган Н1N1, А Сінгапур Н3N2 і вірус В Колорадо. У вакцину "Ваксігрип" ще входить вірус В Пхукет", - зазначила медик.

За її словами, вакцина "Ваксігрип" дозволена дорослим і дітям від 3 років. Її вводять однаково – і дорослим, і дітям у передпліччя по 5 мл. Вакцина "Джисі Флю" застосовується для дітей від 6 місяців. Для віку до 3 років слід вводити 0,25 мл (пів дози). Решті категорій робиться щеплення з повної дози. При цьому Палатна уточнила, що вакцини мають протипоказання – їх не слід застосовувати пацієнтам із підвищеною чутливістю до компонентів препаратів, зокрема до курячого білку.

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Для решти категорій вакцини показані – особливо вони потрібні тим, хто входить в групу ризику: діти раннього віку (до 3 років), хворі на ожиріння, люди із хронічними хворобами легенів, серця, хворі на цукровий діабет, із неврологічними захворюваннями, пацієнти хоспісів і тяжкохворі.

"За кордоном щеплять із підвищеною температурою до 38 градусів, ми щепимо тільки здорових дітей, без температури, після огляду лікаря", - додала Палатна.

Для профілактики грипу серед дітей лікар порадила, по можливості, уникати місць масового скупчення людей обмежити контакти із хворими, застосовувати масочний режим у разі контактів з хворими дітьми чи дорослими.

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"(Вживати – ред.) часник, цибулю, можна імбир і лимон додавати в напої, вітамінізовану їжу, вітамін С", - зазначила медик, відповідаючи на питання про специфічну профілактику грипу серед дітей.

Лікар-педіатр Анна Кузєва також порадила в період епідемії застосовувати аромолампу – запалювати в кімнаті, де перебувають діти, додаючи аромамасла із антибактеріальною і противірусною дією – хвойні (кедр, сосна, піхта тощо), евкаліпт, лаванда, шавлія, чайне дерево, розмарин.

Крім того, за її словами, для профілактики можна застосовувати й інгаляції – гарну противірусну дію має, зокрема, амінокапронова кислота (АКК). Її розчин можна закапувати в ніс або заливати в нібулайзер для інгаляцій. Втім, перед застосуванням препарату варто все ж таки проконсультуватися із лікарем, щоб уникнути небажаної побічної дії і реакцій.

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При цьому Кузєва підкреслила, що не слід забувати і про "елементарні" методи профілактики – часте миття рук, промивання носа, регулярне провітрювання приміщення і вологе прибирання в оселі.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом минулого тижня, з 15 по 21 жовтня, на грип і ГРВІ в Україні захворіло 142 814 осіб, із них 70,1% — діти віком до 17 років.

За інформацією відомства, у групі ризику щодо захворювання на грип в Україні перебуває близько 13,5 млн людей.

Підйом захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні медики очікують в другій половині листопада.

Кращим методом профілактики грипу українські медики називають вакцинацію. Наразі вакцини від грипу, актуальні в нинішньому сезоні вже надійшли в аптеки і приватні клініки країни, також, самостійно придбавши препарат в аптеці, можна вакцинуватися в будь-якому кабінеті щеплення державних медичних закладів.

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