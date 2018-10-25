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В Україні за тиждень на ГРВІ захворіло понад 142 тис. людей

В Україні за тиждень на ГРВІ захворіло понад 142 тис. людей

Київ • УНН

 • 12462 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом тижня, з 15 по 21 жовтня, на грип і ГРВІ в Україні захворіло 142 814 осіб. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

"За 42-й тиждень (15.10.2018–21.10.2018) на ГРВІ захворіло 142 814 осіб, із них 70,1% — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,9%, а серед дітей до 17 років — на 6,7%", - сказано в повідомленні.

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В ЦГЗ зазначили, що за зазначений тиждень зареєстровано 30 випадків грипоподібного захворювання та 11 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу немає.

"Інтенсивний показник захворюваності на грип становить 338,3 на 100 000 населення, що на 34,8% менше епідемічного порогу по Україні. Наразі в Україні відсутнє географічне поширення грипу і ГРВІ та спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності без перевищення епідемічних порогів", - йдеться в повідомленні Центру.

Так, з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинована 7 931 особа, із них 84,6% — особи із груп ризику.

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Як повідомляв УНН, за тиждень з 8 по 14 жовтня рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед дітей зріс на 6,3%.

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