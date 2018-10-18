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За минулий тиждень хворих на грип і ГРВІ дітей в Україні побільшало на 6,3%

За минулий тиждень хворих на грип і ГРВІ дітей в Україні побільшало на 6,3%

Київ • УНН

 • 12642 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) серед дітей за останній тиждень (з 8 по 14 жовтня) зріс на 6,3%. Про це повідомила прес-служба Громадського центру здоров'я у Facebook, передає УНН.

"Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності на 30,1% менше епідемічного порогу по Україні. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіло 153 150 осіб, із них 70,1% — діти віком до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 14% і 6,3% відповідно", - зазначили у прес-службі.

При цьому в ГЦЗ уточнили, що летальні випадки від грипу протягом тижня не були зареєстровані, крім того, відсутнє лабораторне підтвердження циркуляції вірусів грипу серед населення.

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За звітний тиждень проти грипу вакцинована 421 особа, із них 74,6% — особи з груп ризику. Серед усіх щеплених питома вага дітей становила 24,7%.

Внаслідок ГРВІ та грипу за останній тиждень було госпіталізовані 2,8% від загальної кількості захворілих. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком 0-4 роки, найменше – серед осіб 65 років та старше. На звітному тижні летальних випадків від грипу зареєстровано не було.

Також в прес-службі нагадали, що симптомами грипу є: висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати понад два тижні; нежить. Такі ознаки у випадку грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що з 8 до 14 жовтня у столиці  показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 385,7. Він є нижчим епідемічного порогу на 45,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

За даними МОЗ, у групі ризику щодо захворювання на грип в Україні перебуває близько 13,5 млн людей.

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