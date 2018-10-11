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МОЗ: у групі ризику щодо захворювання на грип 30% українців

МОЗ: у групі ризику щодо захворювання на грип 30% українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У групі ризику щодо захворювання на грип в Україні перебуває близько 13,5 млн людей. Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Володимир Курпіта на брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Загалом у групі ризику десь 13,5 млн українців, тобто 30% українців перебуває в групі ризику щодо високого шансу захворіти на грип", - зазначив чиновник.

За його словами, до групи ризику щодо захворюваності на грип входять: медичні працівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні жінки, літні люди (старше 60 років), пацієнти з хронічними захворюваннями, а також всі, хто працює в місцях скупчення людей.

При цьому він додав, що для вакцинації дітей віком від 6 місяців цього епідсезону підійде корейська вакцина "Джісі Флю", французька "Ваксігрип Тетра" може використовуватися для вакцинації дітей від 3 років. Вагітним, за словами Курпіти, щеплення від грипу можна робити на 2-3-му триместрі - тоді вакцина захистить і її, і дитину.

Також гендиректор ЦГЗ підкреслив, що всі вакцини від грипу, завезені в Україну, є абсолютно безпечними, оскільки вони проходять багатоступеневу перевірку у країні-виробнику і, власне, в Україні.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, протягом першого тижня поточного місяця, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 тисячі людей. Із них 71,2% - діти віком до 17 років.

Перша партія вакцин від грипу в 350 тис. доз вже надійшла до аптечних мереж і до кінця місяця з'явиться в продажу.

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