До українських аптек почали надходити перші вакцини від грипу

“Протягом найближчих тижнів в аптеки доставлять усі 350 тис. доз вакцин проти грипу. Тож українці зможуть придбати вакцину в аптеці за власний кошт і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я. Вартість вакцин складе від 200 грн до 300 грн”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні, ймовірно, циркулюватимуть:

• вірус, подібний A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

• вірус, подібний B/Colorado/06/2017.

У МОЗ зазначили, що вакцина може бути придбана за кошти підприємств або місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику — медпрацівників, вчителів, дітей до 5 років, вагітних, літніх людей, пацієнтів із хронічними захворюваннями.

“Міністерство рекомендує місцевій владі та підприємствам забезпечити вакцинування громадян з групи ризику. Адже запобігання грипу у тому числі дозволить заощадити кошти: за різними оцінками, збиток для кожного хворого на ГРВІ (зокрема — грип) — від 420 до 2800 грн в залежності від тяжкості захворювання, а для держави — 4200-7800 грн. А вартість вакцини складає 200-300 грн”, — зазначили у МОЗ.

Щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких складають захворювання на грип та ГРВІ. За даними минулого епідсезону в Україні було зафіксовано 7 летальних випадків від грипу. Жоден із пацієнтів не був щеплений проти грипу.

Нагадаємо, цього сезону очікується найбільша кількість хворих на грип за останні роки.