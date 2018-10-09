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В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа

В украинские аптеки начали поступать первые вакцины от гриппа

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

“В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Поэтому украинцы смогут приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать прививку в учреждении здравоохранения. Стоимость вакцин составит от 200 грн до 300 грн”, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать :

• вирус, подобный A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09;
• вирус, подобный A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)
• вирус, подобный B / Colorado / 06/2017.

В Минздраве отметили, что вакцина может быть приобретена на средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска — медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

“Министерство рекомендует местным властям и предприятиям обеспечить вакцинации граждан из группы риска. Ведь предотвращения гриппа в том числе позволит сэкономить средства: по разным оценкам, ущерб для каждого больного ОРВИ (в частности — грипп) — от 420 до 2800 грн в зависимости от тяжести заболевания, а для государства — 4200-7800 грн. А стоимость вакцины составляет 200-300 грн”, - отметили в Минздраве.

Ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. По данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит против гриппа.

Напомним, в этом сезоне ожидается наибольшее количество больных гриппом за последние годы.

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