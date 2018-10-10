В Україні розпочався епідсезон грипу і ГРВІ: вже захворіли 143 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Протягом тижня, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 052 людини. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.
"За 40-й тиждень (01.10.2018 - 07.10.2018) захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності на грип становить 338,9 на 100 тис. населення, що на 34,7% менше епідемічного порогу по Україні", - йдеться у повідомленні.
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Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 143 052 особи, із них 71,2% - діти віком до 17 років.
Як зазначається, лабораторне підтвердження циркуляції вірусів грипу серед населення відсутнє. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.
Нагадаємо, у ВООЗ прозвітували щодо активності грипу у Європі.