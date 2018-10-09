У ВООЗ прозвітували щодо активності грипу у Європі

"У всіх країнах активність грипу була на позасезонних рівнях. Жоден з 65 зразків, узятих у закладах первинної медико-санітарної допомоги, не дав позитивного результату при тестуванні на віруси грипу", - відзначили в звіті ВООЗ за минулий місяць.

Також в організації уточнили, що всі 30 держав-членів і регіонів, які представили дані про випадки захворювання в період з 3 по 30 вересня, вказали на наявність низької інтенсивності. "З 30 держав-членів і регіонів, які представили дані, 25 повідомили про відсутність активності грипу, 5 - про спорадичну активність (що виявляється час від часу)", - повідомили в ВООЗ.

Згідно з даними ВООЗ щодо географічного поширення грипу в країнах Європи станом на 39-й тиждень цього року, спорадична поширеність грипу фіксувалася у Швеції, Норвегії, Шотландії, Азербайджані та Польщі.

При цьому в організації уточнили, що в минулому епідсезоні з грудня 2017 року по березень 2018 року відзначалася підвищена надлишкова смертність від усіх причин, найбільш виражена серед осіб у віці 65 років і старше, хоча і у віковій групі від 15 до 64 років цей показник був також значно збільшеним.

Нагадаємо, нинішнього сезону захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції стане найвищою з 2015-2016 років.

Сьогодні, 9 жовтня, Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що вакцини проти грипу вже почали розвозити в аптеки.