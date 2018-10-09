В ВОЗ отчитались относительно активности гриппа в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Данные о заболеваемости гриппом в европейских странах свидетельствуют о низкой его интенсивности в сентябре. Об этом сообщило Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в своем отчете за период с 3 по 30 сентября, передает УНН.
"Во всех странах активность гриппа была на внесезонных уровнях. Ни один из 65 образцов, взятых в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, не дал положительного результата при тестировании на вирусы гриппа", - отметили в отчете ВОЗ за прошлый месяц.
Также в организации уточнили, что все 30 государств-членов и регионов, представивших данные о случаях заболевания в период с 3 по 30 сентября, указали на наличие низкой интенсивности. "Из 30 государств-членов и регионов, представивших данные, 25 сообщили об отсутствии активности гриппа, 5 – о спорадической активности (проявляющейся время от времени)", - сообщили в ВОЗ.
Согласно данным ВОЗ относительно географического распространения гриппа в странах Европы по состоянию на 39-ю неделю этого года, спорадическая распространенность гриппа фиксировалась в Швеции, Норвегии, Шотландии, Азербайджане и Польше.
При этом в организации уточнили, что в прошлом эпидсезоне с декабря 2017 года по март 2018 года отмечалась повышенная избыточная смертность от всех причин, наиболее выраженная среди лиц в возрасте 65 лет и старше, хотя и в возрастной группе от 15 до 64 лет этот показатель был также значительно возросшим.
Напомним, нынешний сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями станет самым высоким с 2015-2016 годов.
Сегодня, 9 октября, Минздрав Украины сообщил, что вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки.