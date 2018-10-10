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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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7 марта, 19:45 • 164741 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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В Украине начался эпидсезон гриппа и ОРВИ: уже заболели 143 тыс. человек

В Украине начался эпидсезон гриппа и ОРВИ: уже заболели 143 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В течение недели, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"За 40-ю неделю (01.10.2018 - 07.10.2018) заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 338,9 на 100 тыс. населения, что на 34,7% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

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В течение недели гриппом и ОРВИ заболело 143 052 человека, из них 71,2% - дети возрастом до 17 лет.

Как отмечается, лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения отсутствует. Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

Напомним, в ВОЗ отчитались по активности гриппа в Европе.

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