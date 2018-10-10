Грип на порозі: коли чекати епідемії і як захиститися

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Традиційно, з початком осінніх холодів, в Україні зростає і кількість хворих на різні респіраторні захворювання. Грип – одне з найбільш розповсюджених і найбільш важких з них. Іноді епідеміологічні сезони проходять непомітно – як минулого року, наприклад, а іноді ця хвороба набуває масового поширення й забирає багато життів. Таке спостерігалося в 2009-2010 роках і пізніше, 2015-2016. УНН дізнався, яким буде епідеміологічний сезон цього року, які віруси превалюватимуть в Україні, хто опиниться в групі ризику і як захистити себе від хвороби.

Коли чекати

Минулого тижня українські ЗМІ писали про зафіксовані в Києві три випадки грипу. Із високою температурою, головним болем і слабкістю медики госпіталізували трьох дітей. Це навіть спонукало деяких лікарів оголосити початок епідсезону. Однак, за словами завідуючої відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України Алли Мироненко, лабораторних підтверджень грипу ще немає.

"Швидше за все це захворювання респіраторної природи, але викликані іншими збудниками. Нічого незвичного поки що немає. Коли у вересні діти повертаються до школи з дитячих садків, а дорослі – із відпусток, створюються нові колективи, так завжди буває, що зростає захворюваність, особливо серед дошкільнят і молодших школярів. Захворюваність на респіраторні інфекції в цей період зростає, і так буває до кінця вересня. Далі, в жовтні, фіксується поступове зростання, яке пов’язано з перепадами температури. А далі, коли вже починається циркуляція вірусу грипу, то йде стрімкий ріст – аж до епідемії. Нам до цього ще далеченько. Раніше грудня епідемії не буде", - зазначила вона.

Лікар-педіатр однієї з харківських клінік Анна Кузєва повідомила, що з початку осені почастішали випадки хвороби зі схожими на грип ознаками у дітей – діагноз "грип" в таких випадках ставлять по симптомах. Лабораторних аналізів наразі не проводять через їхню дорогу вартість. Згідно даних МОЗу, такими ознаками є висока температура, яка тримається мінімум 5 днів, лихоманка, головний біль, ломота в м’язах та суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту; можливо, нудота, кашель, що може тривати 2 тижні і більше, нежить. Симптоми грипу починаються раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Які штами вірусу будуть циркулювати в епідсезоні

Ще наприкінці літа МОЗ повідомляв, що згідно з опублікованим прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні під час нового епідсезону циркулюватимуть три штами вірусу грипу: Мічиган, Сінгапур та Колорадо. В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб очікують, що переважати буде А-Сингапур – Н3N2, який циркулював минулого сезону у країнах Північної Америки, коли в Україні привалював Б-Брізбен.

"Він найбільш небезпечний для людей похилого віку. Тобто хворіють діти більше, але ускладнення виникають, в основному, у людей 65+, особливо у тих, хто має хронічні патології", - пояснює Алла Мироненко. Також вона уточнила, що цей тип вірусу найчастіше дає ускладнення у вигляді пневмонії.

За її словами, Мічіган теж може бути присутнім, але до нього більш схильні люди з категорії ризику або, більш імовірно, - малі діти, які ще ніколи не стикалися з цим типом вірусу. Вірус Колорадо, на думку медика, буде фіксуватися в окремих випадках. За словами Мироненко, вірус цей, хоч і новий, для України, але він належить до тієї ж гілки, що й вірус, який превалював в минулому сезоні.

"В окремих випадках можуть з'являтися старі штами, однак це є виключення, оскільки, зазвичай, те, що викликає масове захворювання – це новий штам. Тому він і викликає підвищену захворюваність, тому що у людей немає імунітету, а якщо штам старий – він себе ізжив, оскільки у багатьох людей антитіла до нього або клітини імунологічної пам'яті", - пояснила медик.

Як захиститись від грипу

За інформацією Центру громадського здоров'я, найкращий спосіб попередити хворобу – зробити щорічне щеплення від грипу. Раніше МОЗ повідомляв, що цього сезону в Україні будуть доступні дві вакцини з оновленим штамовим складом: "Ваксігрип Спліт" виробництва Санофі Пастер С.А., Франція, а також "ДжіСі Флю Вакцина для профілактики грипу", виробництва Корея. Як зазначили медики, "Ваксігрип" є чотирьохвалентним препаратом і дозволений для дорослих та дітей віком від 3 років. Вакцина "ДжіСі Флю" дозволена для щеплення дітей віком від 6 місяців.

З огляду на те, що найбільшої небезпеки, за прогнозом епідеміологів, цього сезону зазнають літні люди, медики рекомендують звернути особливу увагу на методи профілактики саме цій категорії громадян. Втім, на думку дитячого інфекціоніста Людмили Палатної, обов’язково вакцинувати треба і дітей, оскільки саме вони через слабкий імунітет хворіють найчастіше. Крім того, лікар радить і дорослим, і дітям в період епідемії звернути особливу увагу на особисту гігієну – регулярно мити руки і промивати ніс. Також важливо правильно харчуватися – споживати калорійну їжу і натуральні вітаміни. Серед останніх можуть бути цибуля і часник, цитрусові. Дітям також можна давати чай з імбиром і лимоном. Також не завадить приймати ехінацею.

Чи треба вакцинуватись

За даними МОЗ, протягом сезону 2017-2018 рр. було зафіксовано 7 смертей внаслідок грипу. Як зазначила Алла Мироненко, минулорічний сезон був дуже низький – за рівнем захворюваності, за рівнем тяжких випадків і за рівнем смертей.

"Цього року нам вже так не пощастить. Все-таки віруси Н3N2 – завжди найбільш високі сезони порівняно з іншими. І саме за рахунок людей похилого віку. Я думаю, що хворих буде більше. Весь час низький сезон не може бути", - підкреслила вона.

Саме очікуваний в Україні Сінгапур минулого року у США викликав багато смертей серед людей похилого віку, тож щорічної профілактики потребують саме люди старшого віку.

Згідно з інформацією МОЗу, щороку в Україні реєструється близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких – це саме грип та ГРВІ. Як зазначили у відомстві, вакцинація дозволяє зменшити ризик захворіти на грип, а крім того – зменшити ризик серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті. До того ж щеплення дозволить також заощадити кошти: за різними оцінками, збиток для кожного хворого на ГРВІ і грип складає від 420 до 2800 грн в залежності від тяжкості захворювання, а для держави - 4200-7800 грн, тоді як вартість вакцини становить всього кілька сотень гривень.

Коли і де робити щеплення

За словами Алли Мироненко, для нашої кліматичної зони жовтень і листопад – це саме ті місяці, коли треба щепитися.

"Оскільки ми очікуємо стрімке зростання захворювання із середини грудня, можливо, - це такий прогноз – то до цього часу встигне утворитися імунітет", - зазначила вона. Дорослим для вироблення специфічного імунітету достатньо 10-14 днів, дітям треба трохи більше часу.

Згідно з інформацією Громадського центру здоров'я, протягом найближчих тижнів в аптеки доставлять усі 350 тис. доз вакцин проти грипу. Наразі в продаж вони ще не поступили. В опитаних аптечних мережах УНН повідомили, що препарати очікують тільки в кінці місяця. Так само – в кінці жовтня – на початку листопада – можна буде вакцинуватися в клініках, хоча в окремих приватних закладах вже роблять щеплення однією з вакцин. Коли препарати з'являться в продажу, українці зможуть придбати його в аптеці за власний кошт і вакцинуватися у кабінетах щеплення поліклінік. Вартість вакцин, як пообіцяли в МОЗ, складе від 200 грн до 300 грн. Як зазначили в ЦГЗ, важливо зберігати холодовий ланцюг під час транспортування вакцини, щоби вона не втратила своїх захисних властивостей, тому слід зробити щеплення максимально швидко після того, як придбали вакцину.

В одній з поліклінік м. Києва кореспонденту УНН пояснили, що після оплати вартості препарату в аптеці її доставлять в кабінет щеплень, після чого із закладу запросять бажаючого на вакцинацію. Попередньо лікарі радять пройти медогляд у сімейного лікаря.

Крім того, можна звернутися до великих приватних клінік. В такому разі спеціально бігати в аптеку не доведеться – в призначений час пацієнти зможуть отримати і щеплення, і попередню консультацію лікаря на місці. Вартість послуг в приватних закладах Києва, де наразі вже вакцинують, складає від 460 грн до 690 грн.