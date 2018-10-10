Грипп на пороге: когда ждать эпидемии и как защититься

КИЕВ. 10 октября. УНН. Традиционно, с началом осенних холодов, в Украине растет и количество больных различными респираторными заболеваниями. Грипп - одно из самых распространенных и наиболее тяжелых из них. Иногда эпидемиологические сезоны проходят незаметно - как в прошлом году, например, а иногда эта болезнь приобретает массовое распространение и отнимает много жизней. Такое наблюдалось в 2009-2010 годах и позже, 2015-2016-м. УНН узнал, каким будет эпидемиологический сезон в этом году, какие вирусы будут превалировать в Украине, кто окажется в группе риска и как защитить себя от болезни.

Когда ждать

На прошлой неделе украинские СМИ писали о зафиксированных в Киеве трех случаях гриппа. С высокой температурой, головной болью и слабостью медики госпитализировали троих детей. Это даже побудило некоторых врачей объявить начало эпидсезона. Однако, по словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Аллы Мироненко, лабораторных подтверждений гриппа еще нет.

"Скорее всего это заболевания респираторной природы, но вызванные другими возбудителями. Ничего необычного пока нет. Когда в сентябре дети возвращаются в школу из детских садов, а взрослые - из отпусков, создаются новые коллективы, так всегда бывает, что растет заболеваемость, особенно среди дошкольников и младших школьников. Заболеваемость респираторными инфекциями в этот период растет, и так бывает до конца сентября. Далее, в октябре, фиксируется постепенный рост, который связан с перепадами температуры. А далее, когда уже начинается циркуляция и движение гриппа, то идет стремительный рост - до эпидемии. Нам до этого еще далеко. Раньше декабря эпидемии не будет", - отметила она.

Врач-педиатр одной из харьковских клиник Анна Кузева сообщила, что с начала осени участились случаи болезни с похожими на грипп признаками у детей - диагноз "грипп" в таких случаях ставят по симптомам. Лабораторных анализов пока не проводят из-за их высокой стоимости. По данным Минздрава, такими признаками являются высокая температура, которая держится минимум 5 дней, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита возможно, тошнота, кашель, который может длиться 2 недели и более, насморк. Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Какие штаммы вируса будут циркулировать в эпидсезоне

Еще в конце лета Минздрав сообщал, что согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине во время нового эпидсезона будут циркулировать три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо. В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней ожидают, что преобладать будет А-Сингапур - Н3N2, который циркулировал в прошлом сезоне в странах Северной Америки, когда в Украине привалировал Б-Брисбен.

"Он наиболее опасен для пожилых людей. То есть болеют дети больше, но осложнения возникают, в основном, у людей 65+, особенно у тех, кто имеет хронические патологии", - объясняет Алла Мироненко. Также она уточнила, что этот тип вируса чаще всего дает осложнения в виде пневмонии.

По ее словам, Мичиган тоже может присутствовать, но к нему более склонны люди из категории риска или, более вероятно, - маленькие дети, которые еще никогда не сталкивались с этим типом вируса. Вирус Колорадо, по мнению медика, будет фиксироваться в отдельных случаях. По словам Мироненко, вирус этот, хоть и новый для Украины, но он относится к той же ветви, что и вирус, который превалировал в прошлом сезоне.

"В отдельных случаях могут появляться старые штаммы, однако это исключение, поскольку, как правило, то, что вызывает массовое заболевание - это новый штамм. Поэтому он и вызывает повышенную заболеваемость, потому что у людей нет иммунитета, а если штамм старый - он себя изжил, поскольку у многих людей антитела к нему или клетки иммунологической памяти", - пояснила медик.

Как защититься от гриппа

По информации Центра общественного здоровья, лучший способ предупредить болезнь - сделать ежегодные прививки от гриппа. Ранее Минздрав сообщал, что в этом сезоне в Украине будут доступны две вакцины с обновленным штаммовым составом: "Ваксигрип Сплит" производства Санофи Пастер С.А., Франция, а также "ДжиСи Флю Вакцина для профилактики гриппа", производства Кореи. Как отметили медики, "Ваксигрип" является четырехвалентным препаратом и разрешен для взрослых и детей от 3 лет. Вакцина "ДжиСи Флю" разрешена для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев.

Учитывая то, что в наибольшей опасности, по прогнозу эпидемиологов, в этом сезоне окажутся пожилые люди, медики рекомендуют обратить особое внимание на методы профилактики именно этой категории граждан. Впрочем, по мнению детского инфекциониста Людмилы Палатной, обязательно вакцинировать надо и детей, поскольку именно они из-за слабого иммунитета болеют чаще. Кроме того, врач советует и взрослым, и детям в период эпидемии обратить особое внимание на личную гигиену - регулярно мыть руки и промывать нос. Также важно правильно питаться - потреблять калорийную пищу и натуральные витамины. Среди последних могут быть лук и чеснок, цитрусовые. Детям можно давать чай с имбирем и лимоном. Также не помешает принимать эхинацею.

Надо ли вакцинироваться

По данным Минздрава, в течение сезона 2017-2018 гг. было зафиксировано 7 смертей вследствие гриппа. Как отметила Алла Мироненко, прошлогодний сезон был очень низкий - по уровню заболеваемости, по уровню тяжелых случаев и по уровню смертей.

"В этом году нам уже так не повезет. Все-таки вирусы Н3N2 - всегда наиболее высокие сезоны по сравнению с другими. И именно за счет пожилых людей. Я думаю, что больных будет больше. Все время низкий сезон не может быть", - подчеркнула она.

Именно ожидаемый в Украине Сингапур в прошлом году в США вызвал много смертей среди пожилых людей, поэтому в ежегодной профилактике нуждаются именно люди старшего возраста.

Согласно информации Минздрава, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых - это именно гриппом и ОРВИ. Как отметили в ведомстве, вакцинация позволяет уменьшить риск заболеть гриппом, а кроме того - уменьшить риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти. К тому же прививки позволят также сэкономить средства: по разным оценкам, ущерб для каждого больного ОРВИ и гриппом составляет от 420 до 2800 грн в зависимости от тяжести заболевания, а для государства - 4200-7800 грн, тогда как стоимость вакцины составляет всего несколько сотен гривен.

Когда и где делать прививки

По словам Аллы Мироненко, для нашей климатической зоны октябрь и ноябрь - это именно те месяцы, когда надо прививаться.

"Поскольку мы ожидаем стремительный рост заболевания с середины декабря, возможно, - это такой прогноз - то к этому времени успеет образоваться иммунитет", - отметила она. Взрослым для выработки специфического иммунитета достаточно 10-14 дней, детям надо чуть больше времени.

Согласно информации Общественного центра здоровья, в течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Сейчас в продажу они еще не поступили. В опрошенных аптечных сетях УНН сообщили, что препараты ожидают только в конце месяца. Так же - в конце октября - начале ноября - можно будет вакцинироваться в клиниках, хотя в отдельных частных заведениях уже прививают одной из вакцин. Когда препараты появятся в продаже, украинцы смогут приобрести его в аптеке за свой счет и вакцинироваться в кабинетах прививки поликлиник. Стоимость вакцин, как пообещали в Минздраве, составит от 200 грн до 300 грн. Как отметили в ЦОС, важно сохранять холодовую цепь при транспортировке вакцины, чтобы она не потеряла своих защитных свойств, поэтому следует сделать прививку максимально быстро после того, как приобрели вакцину.

В одной из поликлиник г. Киева корреспонденту УНН пояснили, что после оплаты стоимости препарата в аптеке ее доставят в кабинет прививок, после чего из заведения пригласят желающего на вакцинацию. Предварительно врачи советуют пройти медосмотр у семейного врача.

Кроме того, можно обратиться в крупные частные клиники. В таком случае специально бегать в аптеку не придется - в назначенное время пациенты смогут получить и прививки, и предварительную консультацию врача на месте. Стоимость услуг в частных заведениях Киева, где сейчас уже вакцинируют, составляет от 460 грн до 690 грн.