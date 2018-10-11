Минздрав: в группе риска заболевания гриппом 30% украинцев

"Всего в группе риска где-то 13,5 млн украинцев, то есть 30% украинцев находится в группе риска высокого шанса заболеть гриппом", - отметил чиновник.

По его словам, в группу риска по заболеваемости гриппом входят: медицинские сотрудники, учителя, дети до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди (старше 60 лет), пациенты с хроническими заболеваниями, а также все, кто работает в местах скопления людей.

При этом он добавил, что для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев этого эпидсезона подойдет корейская вакцина "Джиси Флю", французская "Ваксигрип Тетра" может использоваться для вакцинации детей от 3 лет. Беременным, по словам Курпиты, прививки от гриппа можно делать на 2-3-м триместре - тогда вакцина защитит и ее, и ребенка.

Также гендиректор ЦОС подчеркнул, что все вакцины от гриппа, завезенные в Украину, являются абсолютно безопасными, поскольку они проходят многоступенчатую проверку в стране-производителе и, собственно, в Украине.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи человек. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.



Первая партия вакцин от гриппа в 350 тыс. доз уже поступила в аптечные сети и к концу месяца появится в продаже.