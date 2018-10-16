Минулого тижня у Києві на грип захворіло понад 11 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 385,7 та є нижчим епідемічного порогу на 45,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 41-й тиждень епідсезону (з 8 до 14 жовтня 2018 року) зареєстровано 11 428 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
Він також нагадав, що з 1 жовтня 2018 року в Україні розпочався сезон підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ.
"Наразі у столиці захворіло дорослих – 3403 осіб, дітей – 8025. У структурі захворюваності діти становлять 70,2%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 13% у порівнянні з попереднім тижнем: 3160 випадків, що становить 39,4% від загальної кількості захворілих дітей і 27,7% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – зазначив Микола Поворозник.
За його словами, за 41-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 110 осіб, із них 94 – діти.
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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, протягом першого тижня поточного місяця, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 052 людини. Із них 71,2% - діти віком до 17 років.