Минулого тижня у Києві на грип захворіло понад 11 тис. осіб

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ складає 385,7 та є нижчим епідемічного порогу на 45,8%. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. За 41-й тиждень епідсезону (з 8 до 14 жовтня 2018 року) зареєстровано 11 428 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.