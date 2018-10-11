Медики розповіли про можливі побічні реакції внаслідок щеплення від грипу

"Може спостерігатися місцева реакція у вигляді неприємних відчуттів або болючості в місці ін’єкції, які зазвичай проходяться самостійно", - зазначив чиновник.



За його словами, у випадку виникнення побічних ефектів пацієнту слід звернутися до медичного закладу, щоб медики зафіксували відповідну скаргу.



Також, за його словами, в поодиноких випадках можливе підвищення температури тіла вакцинованого пацієнта. Як підкреслив В. Курпіта, це також є нормальною реакцією на щеплення.



При цьому лікар Республіканської клінічної лікарні Наталя Романенко додала, що у випадку виникнення алергічної реакції можна прийняти "Супрастін", якщо після щеплення підвищилась температура, то в пригоді стане жарознижувальний препарат.



Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, протягом першого тижня поточного місяця, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 052 людини. Із них 71,2% - діти віком до 17 років.



Перша партія вакцин в 350 тис. доз вже надійшла до аптечних мереж і до кінця місяця з'явиться в продажу.