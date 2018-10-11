Медики рассказали о возможных побочных реакциях в результате прививки от гриппа

"Может наблюдаться местная реакция в виде неприятных ощущений или болезненности в месте инъекции, которые обычно проходятся самостоятельно", - отметил чиновник.



По его словам, в случае возникновения побочных эффектов пациенту следует обратиться в медицинское учреждение, чтобы медики зафиксировали соответствующую жалобу.



Также, по его словам, в редких случаях возможно повышение температуры тела вакцинированного пациента. Как подчеркнул Курпита, это также является нормальной реакцией на прививку.



При этом врач Республиканской клинической больницы Наталья Романенко добавила, что в случае возникновения аллергической реакции можно принять "Супрастин", если после прививки повысилась температура, то пригодится жаропонижающее препарат.



Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.



Первая партия вакцин в 350 тыс. доз уже поступила в аптечные сети и к концу месяца появится в продаже.