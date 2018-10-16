На прошлой неделе в Киеве гриппом заболели более 11 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 385,7 и ниже эпидемического порога на 45,8%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 41-ю неделю эпидсезона (с 8 до 14 октября 2018) зарегистрировано 11428 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
Он также напомнил, что с 1 октября 2018 года в Украине начался сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
"Сейчас в столице заболело взрослых - 3403 человек, детей - 8025. В структуре заболеваемости дети составляют 70,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 13% по сравнению с предыдущей неделей: 3160 случаев, составляет 39,4% от общего количества заболевших детей и 27,7% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Николай Поворозник.
По его словам, за 41-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 110 человек, из них 94 - дети.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.