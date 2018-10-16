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8 марта, 13:20 • 115235 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123231 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162750 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151034 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139609 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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На прошлой неделе в Киеве гриппом заболели более 11 тыс. человек

На прошлой неделе в Киеве гриппом заболели более 11 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 13726 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 385,7 и ниже эпидемического порога на 45,8%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 41-ю неделю эпидсезона (с 8 до 14 октября 2018) зарегистрировано 11428 больных гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Он также напомнил, что с 1 октября 2018 года в Украине начался сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"Сейчас в столице заболело взрослых - 3403 человек, детей - 8025. В структуре заболеваемости дети составляют 70,2%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 13% по сравнению с предыдущей неделей: 3160 случаев, составляет 39,4% от общего количества заболевших детей и 27,7% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, за 41-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализированы 110 человек, из них 94 - дети.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.

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