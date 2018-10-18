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За прошедшую неделю количество больных гриппом и ОРВИ детей в Украине увеличилось на 6,3%

За прошедшую неделю количество больных гриппом и ОРВИ детей в Украине увеличилось на 6,3%

Киев  •  УНН

 • 12639 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей за последнюю неделю (с 8 по 14 октября) вырос на 6,3%. Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра здоровья в Facebook, передает УНН.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости на 30,1% меньше эпидемического порога по Украине. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболело 153 150 человек, из них 70,1 % - дети в возрасте до 17 лет. по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 14% и 6,3% соответственно", - отметили в пресс-службе.

При этом в ГЦЗ уточнили, что летальные случаи от гриппа в течение недели не были зарегистрированы, кроме того, отсутствует лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения.

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За отчетную неделю против гриппа вакцинировано 421 человек, из них 74,6% - лица из групп риска. Среди всех привитых удельный вес детей составляла 24,7%.

В результате ОРВИ и гриппа за последнюю неделю было госпитализированы 2,8% от общего количества заболевших. Больше госпитализированных среди детей 0-4 года, меньше всего - среди лиц 65 лет и старше. На отчетной неделе летальных случаев от гриппа зарегистрировано не было.

Также в пресс-службе напомнили, что симптомами гриппа есть: высокая температура, которая держится минимум пять дней лихорадка головная боль; ломота в мышцах и суставах; общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота кашель, который может длиться более двух недель; насморк. Такие признаки в случае гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, ранее сообщал УНН, что с 8 по 14 октября в столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 385,7. Он ниже эпидемического порога на 45,8%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

По данным Минздрава, в группе риска по заболеванию гриппом в Украине находится около 13,5 млн человек.

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