У МОЗ дали пораду, коли вакцинуватися від грипу

"Імунітет формується протягом 7-10 днів, вакцинацію можна робити протягом усього сезону, оскільки зазвичай під час сезонного підйому захворюваності на грип є дві, а інколи – і три хвилі хвороби. Перша виникає до Нового року, друга – десь наприкінці січня – у лютому. У тому разі, якщо ви приймаєте рішення про вакцинацію, ви можете зробити щеплення пізніше", - зазначив чиновник.

За його словами, імунітет після щеплення триває 6-8 місяців, тож вакцинація захистить протягом усього епідсезону.

При цьому він додав, що вакцинація від грипу на 60% зменшує ризик захворіти, на 80% - ризик смертності внаслідок хвороби, на 30-80% зменшується потреба у госпіталізації внаслідок захворювання на грип. Крім того, за словами Курпіти, якщо вартість вакцини становить 250-350 грн, то вартість лікування може сягнути 2800 грн.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, протягом першого тижня поточного місяця, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 тисячі людей. Із них 71,2% - діти віком до 17 років.

Перша партія вакцин від грипу в 350 тис. доз вже надійшла до аптечних мереж і до кінця місяця з'явиться в продажу.



