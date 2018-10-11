В Минздраве дали совет, когда вакцинироваться от гриппа

"Иммунитет формируется в течение 7-10 дней, вакцинацию можно делать в течение всего сезона, поскольку обычно во время сезонного подъема заболеваемости гриппом есть две, а иногда - и три волны болезни. Первая возникает до Нового года, вторая - примерно в конце января - в феврале. В том случае, если вы принимаете решение о вакцинации, вы можете сделать прививку позже", - отметил чиновник.

По его словам, иммунитет после прививки длится 6-8 месяцев, поэтому вакцинация защитит в течение всего эпидсезона.

При этом он добавил, что вакцинация от гриппа на 60% уменьшает риск заболеть, на 80% - риск смертности в результате болезни, на 30-80% уменьшается потребность в госпитализации вследствие заболевания гриппом. Кроме того, по словам Курпиты, если стоимость вакцины составляет 250-350 грн, то стоимость лечения может достичь 2800 грн.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение первой недели текущего месяца, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 тысяч человек. Из них 71,2% - дети в возрасте до 17 лет.

Первая партия вакцин от гриппа в 350 тыс. доз уже поступила в аптечные сети и к концу месяца появится в продаже.



