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В Украине за неделю ОРВИ заболели более 142 тыс. человек

В Украине за неделю ОРВИ заболели более 142 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение недели, с 15 по 21 октября, гриппом и ОРВИ в Украине заболело 142 814 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"За 42-ю неделю (15.10.2018-21.10.2018) ОРВИ заболело 142 814 человек, из них 70,1% - дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,9% , а среди детей до 17 лет - на 6,7%", - говорится в сообщении.

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В ЦОЗ отметили, что за указанную неделю зарегистрировано 30 случаев гриппоподобного заболевания и 11 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.

"Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 338,3 на 100 000 населения, что на 34,8% меньше эпидемического порога по Украине. В настоящее время в Украине отсутствует географическое распространение гриппа и ОРВИ и наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности без превышения эпидемических порогов", - говорится в сообщении Центра.

Так, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 7931 человек, из них 84,6% - лица из групп риска.

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Как сообщал УНН, за неделю с 8 по 14 октября уровень заболеваемости гриппом  и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей вырос на 6,3%.

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