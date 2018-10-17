Більше 70 дітей за тиждень захворіли на кір у Львівській області

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Львівській області за тиждень (04.10-10.10) зареєстровано 82 випадки захворювання на кір, в тому числі 71 дитина віком до 17 років, що становить 86,6%. Серед дорослих зафіксовано 11 випадків. Про це повідомили в Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".