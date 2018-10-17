Більше 70 дітей за тиждень захворіли на кір у Львівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Львівській області за тиждень (04.10-10.10) зареєстровано 82 випадки захворювання на кір, в тому числі 71 дитина віком до 17 років, що становить 86,6%. Серед дорослих зафіксовано 11 випадків. Про це повідомили в Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
На минулому тижні було зафіксовано — 150 випадків.
Найбільше захворювань на кір зареєстровано у вікових групах 5–9 та від 1 до 4 років.
Як зазначила лікар епідеміолог ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” Любомира Бойко, 90,1% хворих дітей не мають щеплень проти кору.
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Госпіталізовано з діагнозом кір в інфекційні стаціонари області 120 осіб (80,0%), у тому числі 63 дітей віком до 17 років.
З початку року захворіли на кір за первинними діагнозами 6 532 особи, в тому числі 4532 дитини і 2000 дорослих.
За останній тиждень зареєстровано 6 спалахів в організованих колективах захворювань (Дрогобицький район — 2, м. Львів, Пустомитівський, Яворівський, Турківський р-ни по 1). Захворіло 40 дітей, з них не щеплені 35 дітей.
Протягом тижня отримали щеплення проти кору 1089 осіб, в т.ч. 18 дорослих.