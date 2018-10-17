Более 70 детей за неделю заболели корью во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Во Львовской области за неделю (04.10-10.10) зарегистрировано 82 случая заболевания корью, в том числе 71 ребенок в возрасте до 17 лет, что составляет 86,6%. Среди взрослых зафиксировано 11 случаев. Об этом сообщили во Львовском областном лабораторном центре Минздрава Украины, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
На прошлой неделе было зафиксировано - 150 случаев.
Больше всего заболеваний корью зарегистрировано в возрастных группах 5-9 и от 1 до 4 лет.
Как отметила врач эпидемиолог ГУ "Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины" Любомира Бойко, 90,1% больных детей не имеют прививок против кори.
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Госпитализированы с диагнозом корь в инфекционные стационары области 120 человек (80,0%), в том числе 63 ребенка до 17 лет.
С начала года заболели корью по первичным диагнозам 6532 человека, в том числе 4532 ребенка и 2000 взрослых.
За последнюю неделю зарегистрировано 6 вспышек в организованных коллективах заболеваний (Дрогобычский район - 2, г. Львов, Пустомытовский, Яворивский, Дрогобычский р-ны - 1). Заболело 40 детей, из них не привиты 35 детей.
В течение недели получили прививки против кори 1089 человек, в т.ч. 18 взрослых.