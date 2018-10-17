Кількість хворих на кір в Україні зросла за тиждень на 28%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кількість хворих на кір в Україні протягом останнього тижня зросла на 28%. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
“За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, упродовж 41-го тижня 2018 р. на кір захворіло 707 людей — 189 дорослих і 518 дітей. Це значно більше, ніж попереднього тижня, — майже на 28%”, — зазначили у відомстві.
Високою захворюваність на кір залишається серед дітей. За даними ценру, найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5–9 років — 41% серед усіх дітей. Це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не виробився імунітет до хвороби.
Всього ж з початку року на кір захворіло 33 165 людей — 13 184 дорослі та 19 981 дитина.
Від ускладнень кору у поточному році померло 14 людей: десятеро дітей і четверо дорослих.
Нагадаємо, протягом 40-го тижня поточного року Міністерство охорони здоров’я зафіксувало на 3% більше випадків захворювання на кір.