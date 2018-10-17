Число заболевших корью в Украине выросло за неделю на 28%

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении 41-й недели 2018 года корью заболело 707 человек - 189 взрослых и 518 детей. Это значительно больше, чем на предыдущей неделе - почти на 28%", - отметили в ведомстве.

Высокой заболеваемость корью остается среди детей. По данным ценра, большевсего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет - 41% всех детей. Это те дети, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни.

Всего же с начала года корью заболели 33 165 человек - 13 184 взрослых и 19 981 ребенок.

От осложнений кори в текущем году умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых.

Напомним, в течение 40-й недели текущего года Министерство здравоохранения зафиксировало на 3% больше случаев заболевания корью.