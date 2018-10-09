За тиждень кількість хворих на кір зросла на 3% - МОЗ

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, упродовж 40-го тижня 2018 року на кір захворіли 554 людини – 157 дорослих і 397 дітей. Це на 3% більше ніж попереднього тижня", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили в МОЗ, високим залишається рівень захворювання на кір серед дітей.

Крім того, у відомстві повідомили, що з початку року на кір в Україні захворіли 32 489 людей – 13 013 дорослих і 19 476 дітей.

Найбільше випадків кору медики зафіксували у Львівській (всього 6460 людей: 1994 дорослих і 4466 дітей), Закарпатській (всього 3149 людей: 601 дорослий і 2548 дітей), Івано-Франківській (всього 3029 людей: 858 дорослих і 2171 дитина), Одеській (всього 2467 людей: 1241 дорослий і 1226 дітей), місті Києві (всього 2250 людей: 1419 дорослих і 831 дитина) та Тернопільській (всього 1219 людей: 668 дорослих і 1151 дитина) областях.

Всього з початку року від ускладнень кору померло 14 людей: десятеро дітей і четверо дорослих.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 25 вересня по 2 жовтня, на кір в Україні захворіло 540 людей, одна дитина, яка не була вакцинована, померла.