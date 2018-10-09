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За неделю количество больных корью выросло на 3%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В течение 40-й недели текущего года Министерство здравоохранения зафиксировало на 3% больше случаев заболевания корью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ), передает УНН.

“По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении 40-й недели 2018 года корью заболели 554 человека — 157 взрослых и 397 детей. Это на 3% больше, чем на предыдущей неделе”, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минздраве, высоким остается уровень заболеваемости корью среди детей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с начала года корью в Украине заболели 32 489 человек — 13 013 взрослых и 19 476 детей.

Больше всего случаев кори медики зафиксировали во Львовской (всего 6460 человек: 1994 взрослых и 4466 детей), Закарпатской (всего 3149 человек: 601 взрослый и 2548 детей), Ивано-Франковской (всего 3029 человек: 858 взрослых и 2171 ребенок), Одесской (всего 2467 человек: 1241 взрослый и 1226 детей), городе Киеве (всего 2250 человек: 1419 взрослых и 831 ребенок) и Тернопольской (всего 1219 человек: 668 взрослых и 1151 ребенок) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых.

Напомним, на прошлой неделе, с 25 сентября по 2 октября, корью в Украине заболели 540 человек, один ребенок, который не был вакцинирован, умер.

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