У Чернівецькій області спалах кору

"В Рукшинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що в Хотинському районі, з 02.10.2018 триває спалах кору. Наразі, станом на 17.00. 25.10.2018 року, зареєстровано 40 випадків. Захворіло дітей від 0-17 років – 39, від 18 і старше – 1 (вчитель, вагітна)", - сказано у повідомлені.



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Як повідомляв УНН, протягом 42-го тижня 2018 року в Україні на кір захворіла 781 людина, серед яких 564 дітей.



Нагадаємо, 18 жовтня УНН повідомляв, що в селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору, в результаті якого захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років.