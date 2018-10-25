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У Чернівецькій області спалах кору

У Чернівецькій області спалах кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Рукшинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що в Хотинському районі Чернівецької області, з 02.10.2018 триває спалах кору. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України".

"В Рукшинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що в Хотинському районі, з 02.10.2018 триває спалах кору. Наразі, станом на 17.00. 25.10.2018 року, зареєстровано 40 випадків. Захворіло дітей від 0-17 років – 39, від 18 і старше – 1 (вчитель, вагітна)", - сказано у повідомлені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 70 дітей за тиждень захворіли на кір у Львівській області

Як повідомляв УНН, протягом 42-го тижня 2018 року в Україні на кір захворіла  781 людина, серед яких 564 дітей.

Нагадаємо, 18 жовтня УНН повідомляв, що в селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору, в результаті якого захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років.

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