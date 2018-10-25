В Черновицкой области вспышка кори

"В Рукшинськой общеобразовательной школе I-III уровня, в Хотинском районе, с 02.10.2018 продолжается вспышка кори. Сейчас, по состоянию на 17.00. 25.10.2018 года, зарегистрировано 40 случаев. Заболели детей от 0-17 лет - 39, от 18 и старше - 1 (учитель, беременна)", - сказано в сообщении.



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Как сообщал УНН, в течение 42-й недели 2018 года в Украине корью заболело 781 человек, среди которых 564 детей.



Напомним, 18 октября сообщал УНН, что в селе Петранка Ивано-Франковской области произошла вспышка кори, в результате которой заболели 53 ребенка. Все они - в возрасте от 5 до 13 лет.