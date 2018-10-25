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8 марта, 10:25 • 119050 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 158021 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149369 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138882 просмотра

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В Черновицкой области вспышка кори

В Черновицкой области вспышка кори

Киев  •  УНН

 • 12418 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Рукшинськой общеобразовательной школе I-III уровня, в Хотинском районе Черновицкой области, с 02.10.2018 продолжается вспышка кори. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"В Рукшинськой общеобразовательной школе I-III уровня, в Хотинском районе, с 02.10.2018 продолжается вспышка кори. Сейчас, по состоянию на 17.00. 25.10.2018 года, зарегистрировано 40 случаев. Заболели детей от 0-17 лет - 39, от 18 и старше - 1 (учитель, беременна)", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНН, в течение 42-й недели 2018 года в Украине корью заболело 781 человек, среди которых 564 детей.

Напомним, 18 октября сообщал УНН, что в селе Петранка Ивано-Франковской области произошла вспышка кори, в результате которой заболели 53 ребенка. Все они - в возрасте от 5 до 13 лет.

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