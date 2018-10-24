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Кір в Україні за тиждень підхопила 781 людина: найбільше хворіють діти

Кір в Україні за тиждень підхопила 781 людина: найбільше хворіють діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Протягом 42-го тижня 2018 року в Україні на кір захворіла 781 людина, серед яких 564 дітей. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, упродовж 42-го тижня 2018 року, на кір захворіла 781 людина — 217 дорослих і 564 дитини. Це на 10,5% більше, ніж попереднього тижня", - зазначили в МОЗ.

При цьому у відомстві додали, що захворюваність на кір серед дітей залишається високою. Найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5–9 років (їхня частка становить майже 32% серед усіх дітей). Це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не виробився імунітет до хвороби.

Найбільший приріст захворюваності спостерігається в областях з найменшим охопленням вакцинацією (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області). Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоби діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень, додали у ЦГЗ.

"Всього ж із початку року на кір захворіло 33 937 осіб — 13 398 дорослих і 20 539 дітей. Найбільше людей захворіло на кір у Львівській (загалом 6 718 осіб: 2 037 дорослих і 4 681 дитина), Івано-Франківській (3 298 осіб: 911 дорослих і 2 387 дітей), Закарпатській (3 251 осіб: 612 дорослих і 2 639 дітей), Одеській (2 501 особа: 1 251 дорослий і 1 250 дітей), місті Київ (2 325 осіб: 1 453 дорослі та 872 дитини) і Тернопільській (1 916 осіб: 694 дорослі та 1 222 дитини) областях", - вказали у центрі.

"Від ускладнень кору з початку року в Україні померло 14 людей: десятеро дітей і четверо дорослих", - додали в установі.

Нагадаємо, 18 жовтня УНН повідомляв, що в селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору, в результаті якого захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років.

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