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На Прикарпатті в одному селі на кір захворіли 53 дитини

На Прикарпатті в одному селі на кір захворіли 53 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору: захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Комісія МОЗ України з розслідування спалаху провела перевірку у селі Петранка Івано-Франківської області, де захворіли 53 дітей віком від 5 до 13 років. Причиною спалаху кору стала низка грубих порушень, які у терміновому порядку має виправити департамент охорони здоров’я області", – йдеться в повідомленні.

Так, із 53 дітей, які захворіли кором, 43 проходять лікування в місцевій амбулаторії, а 10 – були госпіталізовані до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні у стані середньої важкості для стаціонарного лікування. Станом на сьогодні вісьмох дітей уже виписали зі стаціонару.

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Згідно з висновком комісії причиною спалаху кору в селі стала, по-перше, наявність великого числа дітей, які не були вакциновані у попередні роки та не були включені у план вакцинації. По-друге, – відключення електроенергії, що могли вплинути на якість вакцин, які зберігалися в холодильниках медзакладу. По-третє, були порушення правил проведення профілактичних щеплень медпрацівниками та техніки введення імунобіологічних препаратів.

Також комісія зафіксувала неналежне ведення медичної документації: відсутність окремих медичних документів, а саме форми 063/о та "Інформованої згоди на щеплення" від батьків при проведенні щеплень.

Нагадаємо, кількість хворих на кір в Україні протягом останнього тижня зросла на 28%.

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