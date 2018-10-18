На Прикарпатті в одному селі на кір захворіли 53 дитини

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У селі Петранка Івано-Франківської області стався спалах кору: захворіли 53 дитини. Усі вони – віком від 5 до 13 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ України.