На Прикарпатье в одном селе корью заболели 53 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В селе Петранка Ивано-Франковской области произошла вспышка кори: заболели 53 ребенка. Все они – от 5 до 13 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
"Комиссия Минздрава Украины по расследованию вспышки провела проверку в селе Петранка Ивано-Франковской области, где заболели 53 детей в возрасте от 5 до 13 лет. Причиной вспышки кори стал ряд грубых нарушений, которые в срочном порядке должен исправить департамент здравоохранения области", – говорится в сообщении.
Так, из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 – были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения. По состоянию на сегодня восьмерых детей уже выписали из стационара.
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Согласно заключению комиссии причиной вспышки кори в селе стала, во-первых, наличие большого числа детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации. Во-вторых, – отключения электроэнергии, которые могли повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках медучреждения. В-третьих, были нарушения правил проведения профилактических прививок медработниками и техники введения иммунобиологических препаратов.
Также комиссия зафиксировала ненадлежащее ведение медицинской документации: отсутствие отдельных медицинских документов, а именно формы 063/о и "Информированное согласие на прививку" от родителей при проведении прививок.
Напомним, количество больных корью в Украине в течение последней недели выросла на 28%.