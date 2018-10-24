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Корь в Украине за неделю подхватил 781 человек: больше всего болеют дети

Корь в Украине за неделю подхватил 781 человек: больше всего болеют дети

Киев  •  УНН

 • 14542 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В течение 42-й недели 2018 года в Украине корью заболело 781 человек, среди которых 564 детей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении 42-й недели 2018 года, корью заболел 781 человек - 217 взрослых и 564 ребенка. Это на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе", - отметили в Минздраве.

При этом в ведомстве добавили, что заболеваемость корью среди детей остается высокой. Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (их доля составляет почти 32% всех детей). Это те дети, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни.

Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в областях с наименьшим охватом вакцинацией (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области). Риск заболеть увеличивается и из-за совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок, добавили в ЦОС.

"Всего же с начала года корью заболели 33937 человек - 13398 взрослых и 20539 детей. Больше всего людей заболело корью во Львовской (всего 6718 человек: 2037 взрослых и 4681 ребенок), Ивано-Франковской (3298 человек : 911 взрослых и 2387 детей), Закарпатской (3251 человек: 612 взрослых и 2639 детей), Одесской (2501 лицо: 1251 взрослый и 1250 детей), городе Киев (2325 человек: 1453 взрослых и 872 ребенка) и Тернопольской (1916 человек: 694 взрослых и 1222 ребенка) областях", - указали в центре.

"От осложнений кори с начала года в Украине умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых", - добавили в учреждении.

Напомним, 18 октября УНН сообщал, что в селе Петранка Ивано-Франковской области произошла вспышка кори, в результате которой заболели 53 ребенка. Все они - от 5 до 13 лет.

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