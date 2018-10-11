У МОЗ розповіли, коли очікується епідемія грипу

“Зазвичай підйом починається в другій половині листопада, пік його приходить на початок грудня”, — зазначив чиновник.

За його словами, ситуація із захворюваністю на грип може змінюватись з року в рік, однак поки що медики не фіксують підйому захворюваності.

При цьому він додав, що наразі епідпоріг захворювання на грип і ГРВІ не перевищений в жодній з областей України. Власне, випадки грипу не були зафіксовані. У цілому ж ситуація в країні із захворюваністю характерна для початку жовтня.

Нагадаємо, протягом тижня, з 1 по 7 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 143 052 людини. Із них 71,2% — діти віком до 17 років.