В Минздраве рассказали, когда ожидается эпидемия гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине традиционно начинается во второй половине ноября. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Обычно подъем начинается во второй половине ноября, пик его приходит на начало декабря", - отметил чиновник.
По его словам, ситуация с заболеваемостью гриппом может меняться из года в год, однако пока медики не фиксируют подъема заболеваемости.
При этом он добавил, что сейчас эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины. Собственно, случаи гриппа не были зафиксированы. В целом же ситуация в стране с заболеваемостью характерна для начала октября.
Напомним, в течение недели, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети возрастом до 17 лет.