В Минздраве рассказали, когда ожидается эпидемия гриппа

"Обычно подъем начинается во второй половине ноября, пик его приходит на начало декабря", - отметил чиновник.

По его словам, ситуация с заболеваемостью гриппом может меняться из года в год, однако пока медики не фиксируют подъема заболеваемости.

При этом он добавил, что сейчас эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины. Собственно, случаи гриппа не были зафиксированы. В целом же ситуация в стране с заболеваемостью характерна для начала октября.

Напомним, в течение недели, с 1 по 7 октября, гриппом и ОРВИ заболели 143 052 человека. Из них 71,2% - дети возрастом до 17 лет.