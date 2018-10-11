Вакцин від грипу в Україні вистачить до середини грудня

“Ми сподіваємося, що тієї кількості доз, яка зараз надходить до аптек, вистачить до середини грудня”, — зазначив В.Курпіта.

За його словами, вакцинація від грипу не дуже популярна серед українців — в епідсезони 2013-2014 та 2017-2018 років вакцинувалося лише 0,5% населення. Тож поставлених в країну 350 тис. доз вакцин має вистачити. Якщо ж попит зросте, МОЗ звернеться до країн-виробників і закупить ще одну партію.

При цьому він додав, що Громадський центр здоров’я сподівається, що кількість вакцинованих перевищить 1% населення.

В цілому ж, за його даними, в групі ризику щодо захворюваності на грип перебуває 30% населення. Серед них — медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, люди з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, вакцини проти грипу уже почали розвозити в аптеки.