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Вакцин від грипу в Україні вистачить до середини грудня

Вакцин від грипу в Україні вистачить до середини грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Завезеної партії вакцин від грипу в Україні вистачить до середини грудня. Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми сподіваємося, що тієї кількості доз, яка зараз надходить до аптек, вистачить до середини грудня”, — зазначив В.Курпіта.

За його словами, вакцинація від грипу не дуже популярна серед українців — в епідсезони 2013-2014 та 2017-2018 років вакцинувалося лише 0,5% населення. Тож поставлених в країну 350 тис. доз вакцин має вистачити. Якщо ж попит зросте, МОЗ звернеться до країн-виробників і закупить ще одну партію.

При цьому він додав, що Громадський центр здоров’я сподівається, що кількість вакцинованих перевищить 1% населення.

В цілому ж, за його даними, в групі ризику щодо захворюваності на грип перебуває 30% населення. Серед них — медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, люди з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, вакцини проти грипу уже почали розвозити в аптеки.

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