Вакцин от гриппа в Украине хватит до середины декабря

"Мы надеемся, что того количества доз, которое сейчас поступает в аптеки, хватит до середины декабря", - отметил В.Курпита.

По его словам, вакцинация от гриппа не пользуется большой популярностью у украинцев - в эпидсезоны 2013-2014 и 2017-2018 годов было привито лишь 0,5% населения. Поэтому поставленных в страну 350 тыс. доз вакцин должно хватить. Если же спрос возрастет, Минздрав обратится к странам-производителей и закупит еще одну партию.

При этом он добавил, что Общественный центр здоровья надеется, что количество вакцинированных превысит 1% населения.

В целом же, по его данным, в группе риска по заболеваемости гриппом находится 30% населения. Среди них - медработники, учителя, дети до 5 лет, беременные, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки.