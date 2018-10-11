Вакцин от гриппа в Украине хватит до середины декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Завезенной партии вакцин от гриппа в Украине хватит до середины декабря. Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Мы надеемся, что того количества доз, которое сейчас поступает в аптеки, хватит до середины декабря", - отметил В.Курпита.
По его словам, вакцинация от гриппа не пользуется большой популярностью у украинцев - в эпидсезоны 2013-2014 и 2017-2018 годов было привито лишь 0,5% населения. Поэтому поставленных в страну 350 тыс. доз вакцин должно хватить. Если же спрос возрастет, Минздрав обратится к странам-производителей и закупит еще одну партию.
При этом он добавил, что Общественный центр здоровья надеется, что количество вакцинированных превысит 1% населения.
В целом же, по его данным, в группе риска по заболеваемости гриппом находится 30% населения. Среди них - медработники, учителя, дети до 5 лет, беременные, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.
Напомним, вакцины против гриппа уже начали развозить в аптеки.