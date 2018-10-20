Медик розповів, до яких хвороб призводить пізній відхід до сну

"Інтернет вбиває наш сон. Треба чітко зрозуміти: о 22 годині лягаємо – о 6 підйом, і всі наші таланти розкриються максимально – скільки їх у нас є. Якщо ми будемо псувати собі сон, і сидіти в інтернеті до 1-2 ночі, споживаючи інформаційне сміття, тоді ми довго не витягнемо, буде біда", - зазначив медик.

За його словами, люди, які невчасно лягають спати, схильні до депресії, сонливості, засинанню за кермом. Крім того, вони частіше думають про суїцид.

"Паркінсон, Альцгеймер, старечий маразм починаються якраз у молодості, коли нічні чергування, підробітки на трьох роботах, пізно лягаємо, оскільки в гуртожитку по 4-5 людей – неможливо заснути нормально. Наша старість закладається в молодості. Якщо ми хочемо відсунути на 15-20 років Альцгемера, Паркінсона, треба берегти сон змолоду", - додав сомнолог.

Він пояснив, що піковий момент вироблення мелатоніну – гормону щастя – припадає на проміжок між 22 і 24 годинами.

"Шлейф" цього гормону діє ще до 3-4 годин ночі, однак о 23 годині концентрація гормону в 5 разів вища, ніж під ранок.

Він також додав, що гормон мелатонін впливає на роботу всієї ендокринної системи, імунітету, а також забезпечує спокій і рівновагу людини. Крім того, він допомагає в розвитку талантів, забезпечує схуднення людини. Так, на думку медика, нормалізація сну дозволяє скинути зайву вагу без будь-яких дієт.

Нагадаємо, фахівці Дослідницького інституту медцентру Каліфорнія Пасифік з'ясували, що порушення сну робить мозок людини на 5 років старішим.

За повідомленнями Міністерства охорони здоров'я, у людей, які не висипаються і на сон мають менше семи годин на добу, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань.