Медик розповів, до яких хвороб призводить пізній відхід до сну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Пізній відхід до сну призводить до порушень у роботі ендокринної системи, послаблює імунітет, викликає депресію, а також сприяє ранньому розвитку хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Про це повідомив президент української асоціації медицини сну, сомнолог Юрій Погорецький в коментарі кореспонденту УНН.
"Інтернет вбиває наш сон. Треба чітко зрозуміти: о 22 годині лягаємо – о 6 підйом, і всі наші таланти розкриються максимально – скільки їх у нас є. Якщо ми будемо псувати собі сон, і сидіти в інтернеті до 1-2 ночі, споживаючи інформаційне сміття, тоді ми довго не витягнемо, буде біда", - зазначив медик.
За його словами, люди, які невчасно лягають спати, схильні до депресії, сонливості, засинанню за кермом. Крім того, вони частіше думають про суїцид.
"Паркінсон, Альцгеймер, старечий маразм починаються якраз у молодості, коли нічні чергування, підробітки на трьох роботах, пізно лягаємо, оскільки в гуртожитку по 4-5 людей – неможливо заснути нормально. Наша старість закладається в молодості. Якщо ми хочемо відсунути на 15-20 років Альцгемера, Паркінсона, треба берегти сон змолоду", - додав сомнолог.
Він пояснив, що піковий момент вироблення мелатоніну – гормону щастя – припадає на проміжок між 22 і 24 годинами.
"Шлейф" цього гормону діє ще до 3-4 годин ночі, однак о 23 годині концентрація гормону в 5 разів вища, ніж під ранок.
Він також додав, що гормон мелатонін впливає на роботу всієї ендокринної системи, імунітету, а також забезпечує спокій і рівновагу людини. Крім того, він допомагає в розвитку талантів, забезпечує схуднення людини. Так, на думку медика, нормалізація сну дозволяє скинути зайву вагу без будь-яких дієт.
Нагадаємо, фахівці Дослідницького інституту медцентру Каліфорнія Пасифік з'ясували, що порушення сну робить мозок людини на 5 років старішим.
За повідомленнями Міністерства охорони здоров'я, у людей, які не висипаються і на сон мають менше семи годин на добу, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань.